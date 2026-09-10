Соединенные Штаты Америки: один человек был убит между Грант-парком и домом 1100 Саут-Мичиган-авеню в Чикаго, штат Иллинойс, вечером 9 сентября в результате стрельбы; было начато расследование.
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