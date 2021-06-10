Песков счел преждевременными разговоры о возвращении посла РФ в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 10 июня, призвал дождаться встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, прежде чем говорить о перспективах возвращения посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон.