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Песков счел преждевременными разговоры о возвращении посла РФ в США

Песков счел преждевременными разговоры о возвращении посла РФ в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 10 июня, призвал дождаться встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, прежде чем говорить о перспективах возвращения посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон.

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