Женщины-ангелы открыли ракету в Краснодаре

В одном из краснодарских дворов появился необычный арт-объект, притягивающий взгляды прохожих. Шестиметровая ракета из металла, будто сошедшая со страниц космической одиссеи, гостеприимно распахнула свои люки, приглашая горожан отправиться в увлекательное путешествие.
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