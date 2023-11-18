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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен об инциденте с Оконом в квалификации: «Если ты подрезал меня, то я тоже подрежу тебя»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал инцидент, произошедший между ним и гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса: во время круга француза Макс внезапно решил подрезать соперника в первом повороте.

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