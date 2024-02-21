Глава крымских немцев Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

В Крыму призывают денонсировать договор с Германией от 1990 года, известный как «Два плюс четыре».Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном регулировании в отношении Германии».
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