Яна Лантратова предложила учесть полный стаж жен военнослужащих

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова выступила с инициативой засчитывать в стаж женам военнослужащих весь период безработицы на месте службы мужей.
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