Новая статья: Система жидкостного охлаждения PCCooler DS360 BK: заявка на лидерство ...

Новая статья: Система жидкостного охлаждения PCCooler DS360 BK: заявка на лидерствоУ нас на тестах очередная «водянка» с 360-мм радиатором и троицей 120-мм вентиляторов, но дополненная оригинальной крышкой помпы со встроенным экраном, на который выводится температура центрального процессоре.