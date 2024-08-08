Новая статья: Система жидкостного охлаждения PCCooler DS360 BK: заявка на лидерство ...

Новая статья: Система жидкостного охлаждения PCCooler DS360 BK: заявка на лидерствоУ нас на тестах очередная «водянка» с 360-мм радиатором и троицей 120-мм вентиляторов, но дополненная оригинальной крышкой помпы со встроенным экраном, на который выводится температура центрального процессоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)