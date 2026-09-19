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У Рафиньи 10 голов в 7 матчах сезона Ла Лиги. Форвард «Барсы» – лучший бомбардир турнира

Рафинья забил 10 голов за 7 матчей сезона Ла Лиги .  Форвард «Барселоны» сравнял счет на 22-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги против «Севильи» (1:1, первый тайм).

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