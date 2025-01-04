Гарантии безопасности Украине может дать только Россия

Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ (Окончание. Начало ЗДЕСЬ) Пока обсуждался вопрос о гарантиях безопасности с США и НАТО, в республиках Донбасса в результате постоянных обстрелов вооружёнными формированиями Украины (ВФУ) гибли мирные жители, разрушались дома, социальная инфраструктура.