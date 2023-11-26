Курганский филиал фонда «Защитники Отечества» договорился о новом сотрудничестве

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Курганской области заключил соглашения о сотрудничестве с военным комиссаром региона Айратом Зариповым и государственным образовательным региональным учреждением «Центр развития современных компетенций» для решения вопросов, возникающих у участников спецоперации (СВО) и членов их семей.