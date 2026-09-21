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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Базелюк об обмене футболками с Боатенгом: «Спустя годы вижу пост с ним в моей футболке. Представь, его спросят: «Чья майка?» А там Базелюк, который в Медиалиге играет»

Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк, выступающий за Lit Energy , рассказал об обмене футболками с экс-защитником «Баварии» Джеромом Боатенгом.

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