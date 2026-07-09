Бойцы РФ вывели из Константиновки семью, написавшую плакат с просьбой о помощи

Российские военные эвакуировали из Константиновки в ДНР семью с ребенком, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что во время облета жилых кварталов Константиновки операторы БПЛА обнаружили в полуразрушенном доме мирных жителей.
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