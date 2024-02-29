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Zero Hedge

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"Who Could Be Next": Top Canadian Pension Fund Sells Manhattan Office Tower For $1, Sparking Firesale Panic

"Who Could Be Next": Top Canadian Pension Fund Sells Manhattan Office Tower For $1, Sparking Firesale Panic

"Who Could Be Next": Top Canadian Pension Fund Sells Manhattan Office Tower For $1, Sparking Firesale Panic New York during the inflationary surge of the late 70s and early 80s was a mythical place where one could purchase a Park avenue penthouse for $1 (while assuming the copious debt, of course).

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