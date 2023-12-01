IT-компания PravoTech станет узлом сети РЦИС.РФ

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) подписал соглашение с IT-компанией PravoTech о развертывании и включении нового узла в блокчейн-инфраструктуру управления интеллектуальными правами — сеть РЦИС.
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