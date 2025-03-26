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N-tv: ЕС потратил на топливо из РФ сумму, равную цене почти 2,5 тыс. F-35

N-tv: ЕС потратил на топливо из РФ сумму, равную цене почти 2,5 тыс. F-35

Евросоюз (ЕС) с начала специальной военной операции потратил на природное топливо из России сумму, которая равна стоимости 2400 истребителей F-35, заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, его слова передает N-tv.

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