Созданы рекордно тяжелые «молекулы» из частиц антиматерии

Международный коллектив физиков, работающих с ускорителем тяжелых ионов RHIC, впервые создал во время опытов с этой установкой рекордно тяжелые «молекулы» антиматерии, которые состоят из антипротона, двух антинейтронов и экзотической частицы…Международный коллектив физиков, работающих с ускорителем тяжелых ионов RHIC, впервые создал во время опытов с этой установкой рекордно тяжелые «молекулы» антиматерии, которые состоят из антипротона, двух антинейтронов и экзотической частицы… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Международный коллектив физиков, работающих с ускорителем тяжелых ионов RHIC, впервые создал во время опытов с этой установкой рекордно тяжелые «молекулы» антиматерии, которые состоят из антипротона, двух антинейтронов и экзотической частицы…Международный коллектив физиков, работающих с ускорителем тяжелых ионов RHIC, впервые создал во время опытов с этой установкой рекордно тяжелые «молекулы» антиматерии, которые состоят из антипротона, двух антинейтронов и экзотической частицы… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .