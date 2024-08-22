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Созданы рекордно тяжелые «молекулы» из частиц антиматерии

Созданы рекордно тяжелые «молекулы» из частиц антиматерии

Международный коллектив физиков, работающих с ускорителем тяжелых ионов RHIC, впервые создал во время опытов с этой установкой рекордно тяжелые «молекулы» антиматерии, которые состоят из антипротона, двух антинейтронов и экзотической частицы…Международный коллектив физиков, работающих с ускорителем тяжелых ионов RHIC, впервые создал во время опытов с этой установкой рекордно тяжелые «молекулы» антиматерии, которые состоят из антипротона, двух антинейтронов и экзотической частицы…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Международный коллектив физиков, работающих с ускорителем тяжелых ионов RHIC, впервые создал во время опытов с этой установкой рекордно тяжелые «молекулы» антиматерии, которые состоят из антипротона, двух антинейтронов и экзотической частицы…Международный коллектив физиков, работающих с ускорителем тяжелых ионов RHIC, впервые создал во время опытов с этой установкой рекордно тяжелые «молекулы» антиматерии, которые состоят из антипротона, двух антинейтронов и экзотической частицы…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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