Крейсер «Москва» заставил американский корабль «Гамильтон» пуститься в бегство

СпутникПолитикаКрейсер «Москва» заставил американский корабль «Гамильтон» пуститься в бегствоВ издании Sohu появилась публикация о ракетном крейсере «Москва», который принадлежит Черноморскому флоту РФ.Вернуться к статье449НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPaul MomotПравильно. Не условными линиями на картах, а учебными ракетными ударами очертить линию, которую пересекать - опасно для здоровья.NVS66 SergeiShulepovУчебныи ракетами, учебными гранатами и награды учебные получать.Paul MomotА это уже кому какая достанется...степан дуновНе захлебнись в зобной слюне.природаМЫ-РОССИЯНЕ6-покажем кто в доме-на Черном море-хозяин))))AIAlex ImenЭто только начало. Глядишь, и авианосец подгонят. И зачем корабль береговой охраны США находился в Черном море.AIAlex ImenЕго место в бермудовом треугольникеОzzи О ОКакой бред , перед учебными стрельбами заранее предупреждают о закрытии определенных районов , а не хреначат просто так , да и американский флот не нарушал наших границ , что бы его так провоцировать , фейковая статейка !SISergey IvanovКак- то поднадоело все это. Какие- то наши успехи все на одно лицо! Вечно мы кого- то пугаем, кого- то заставляем, кого- то насилуем... Скучно, господа! Вот хоть бы раз кто похвастался, как мы Америку уделали в космических исследованиях! Чтоб процессоры наши покупали. Да что там процессоры! Компьютеры! Как мы пиндосов проклятых заставили нам завидовать, потому что уровень жизни у нас такой, до которого им расти и расти... Чтобы очереди у русского посольства стояли на иммиграцию и народ на ладошках номерки записывал! А пугать- ума много не надо....степан дуновА вы считаете что кто то но не вы должны изобретать модернизировать а вы будете диванным стратегом и поплевывая долдонить что вам скучно ? Что вы для России сделали? А посему навострите лыжи и отправляйтесь туда где вам не будет скучно.Сергей ДогадинГамильтон это патрульный катер, а Москва крейсер. Если это так, то я не очень понимаю восторг автора статьи. Или автор просто пишет всякий бред.Veter ___Все просто, если таких провокаторов разведчиков от наших границ не отгонять, то они завтра у нашей границы целыми флотилиями будут спокойно тусоваться...!!! Вам это нравится??? А так сунулся, послали на - быстренько сбежал.....Георгий АкимовДОГАДИН. Когда к тебе домой приходит бандит и показывает НОЖ, ты будешь ему показывать ЧАСЫ или пальнёшь в воздух из охотничьего ружья?NVS66 SergeiShulepovВоюют войны, богатыри. Кораблем больше меньшене сильно важно, как и фигура на шахмотной доске. Ушаков, Нахимов и победы у них у флотоводцев не у караблей.Сергей ДогадинТо что отогнал наш крейсер этого америкоса подальше от границы все правильно сделал, но боевая мощь этих судов настолько разная, что про такую новость и писать не нужно.Сергей ДогадинТогда отгонять нужно так, что бы другим не повадно было. И про победы крейсера над "моторной лодкой" с восторгом тоже писать не стоит., не тот уровень .Veter ___А как это "отгонять нужно так, что бы другим не повадно было", ты что на компе в войнушку не наигрался....???)))) Если тебе скучно, тек не пиши против своих - поиграй на компе...))) Я думаю это все на что ты способен...))) Расстреливать это судно??? А на каком основании - граница не пересечена... Отогнали подальше и дали понять что он просто так не потусуется и границу не имеет права пересечь, в любой момент его за это могут устранить!!! Он тоже не "моторная лодка", Серия патрульных катеров Hamilton (фото прилагается) Водоизмещение - 3353 т. Длина - 115,2 м Ширина - 13,1 м Вертолет - 1 Артиллерийская установка - 1 x 76-мм Экипаж - 167 человек.степан дуновВы не замеряли градус желчи в своем организме ? Наверняка зашкаливает.Сергей ДогадинЕсли этот катер был в нейтральных водах, то на хрена за ним гоняться? А если нарушитель то применяй оружие.Вот тогда другим неповадно будет.Veter ___Катер в нейтральных водах вблизи твоих границ - это уже считается наезд!!! Ну да, тебе не понять, у тебя до сих пор детство...Vyacheslav TolmachevЕсли бы америкос просто в полном штиле на одном месте барахтался подобное некоей субстанции, тогда можно было бы еще чего то писать про "нейтральные воды", а поскольку были попытки прорваться в закрытую зону, то и абсолютно правомерно дали ему от ворот поворот. К тому же он там не один был, а с украинским "партнером-подвывальником" (кстати, с одним ли? это тоже уточнить нужно). Так что ваши сентенции про "неспортивное поведение" крейсера, по меньшей мере, далеки от действительности. Если к вам из-за пары-другой тысяч верст приедет некий индивид с явными неадекватными манерами и намерениями и захочет вам под дверью нагадить, вы тоже станете писать про "нейтральную территорию" или все же прогоните его восвояси?NVS66 SergeiShulepovЕсли срут тебе на коврик значит заслужил того. Манеры и намерения это относительно в голове у каждого, у больных глюки диагностируют.Vyacheslav TolmachevСрут то Догадину, причем тут я? У меня все хорошо, родной ВМФ хорошо супостатов прогоняет. К тому же вы невнимательно читали мое предыдущее сообщение, там фигурировала фраза "захочет нагадить". А вторая часть вашего сообщения по своему смысловому содержанию так и вовсе весьма далека от какой бы то ни было логики.NVS66 SergeiShulepovВМФ это предел одаренности.Vyacheslav TolmachevПо вашим сообщениям это особенно заметно))NVS66 SergeiShulepovКорабли топят не кораблями а ракетами и торпедами и не обязательно их на кораблях размещать.Vyacheslav TolmachevБыть может вы не знали, но на кораблях тоже ракеты есть. Видимо, их там просто так размещают, без определенных целей? Только не всегда их в дело пускают, иногда и простого присутствия достаточно, чтобы оппонента охолонить. Если вам интересно дальше эту полемику продолжать, гуглояндекс вам в помощь, узнаете много нового. За сим прощаюсь.NVS66 SergeiShulepovТак ракеты или только на кораблях ракеты.степан дуновВот такие как ты и есть потенциальные власовцы.NVS66 SergeiShulepovСтепка Дуновение про потенцию что имеешь или тебя папа с мамой не хреном делали.ВЯЧЕСЛАВА слабо рассеи захватить НАТОвский корабль в плен с моряками или БЗДИТС рассея.Vyacheslav TolmachevНу к чему нам захватывать этих трусов? Достаточно обозначить свое присутствие и у них уже штаны мокры и в чем то таком измазаны. Что до вашей безграмотности, то правильно пишется Россия. А бздят тут только подлизы америкосов вместе со своими хозяевами, причем так сильно, что даже от собственного запаха бегут без оглядки, когда российский корабль еще только появился на горизонте.vilen petrovстатья дебила,у американских капитанов есть право применения оружия,вплоть до ядерного по своему усмотрению,а наши капитаны лишены этого права,нужна куча согласований и разрешение Москвы,в этом случае преимущество времени явно не нашей стороне-в случае конфликта можно отправиться кормить рыбок ,пока дождёшься разрешения.Vyacheslav TolmachevВаша осведомленность в этом вопросе оставляет желать лучшего.vilen petrovваша неосведомлённость в этом вопросе вызывает изумление,несколько лет назад американский корабль сбил гражданкий иранский самолёт в международном коридоре,только потому что капитану показалось чтоон собирается атаковать,в ходе разбирательств действия капитана были признаны обоснованнными-не смешно?как гражданский самолёт с пассажирами на борту мог угрожать вооружённому до зубов военному кораблю-осталось для всех загадкой,естественно капитан не понёс никакой ответственности.вот так дружок.Vyacheslav TolmachevТамбовский волк вам дружок, с ним можете запанибрата фамильярничать, "дружок". Про самолет - с каких щей вы свои мысли мне решили приписать? Довожу до вашего сведения, что я в курсе про описанный вами инцидент, а ваши ошибочные догадки про знание/незнание других людей - всего лишь жалкая провокация. Да и та неудачная. Adios.vilen petrovдурачёк!!!Vyacheslav TolmachevА вы самокритичны))vilen petrovя про тебя писал,а ты оказался ещё дурнее,вспомним недавнюю историю с гибелью " Курска",почему записку Колесникова засекретили???Он там написал,что взорвалась старая торпеда-версия которую официальные лица озвучивали не раз-самому не смешно???зачем приезжал глава ЦРУ в Россию (единственный раз,ни до того,ни после этого не было),зачем американцы заплатили 10 млрд-официальные лица роб этом что нибудь сказали???Вот что такое первый выстрел,даже супер корабль вооружённый до зубов не смог ничего поделать,потому что стреляли в упор,ничего кроме улыбки сквозь слёзы не вызывает обьяснение этого фото,20 см корпус прогнулся от внутреннего взрыва.Vyacheslav TolmachevВы сами себя позорите и на посмешище выставляете своими сообщениями. Потому что строите свои сентенции на непроверенной информации и ничем не обоснованных догадках, но делаете это с серьезным видом, на умных щах рассуждая, что там и как было, будто сами там присутствовали при взрыве. Неужели вы - очевидец? :) Слабый у вас троллинг. Тренируйтесь вон... на кошках)) Беседа с вами малоинтересна. Adios.степан дуновПолностью Вас поддерживаю так как сам служил на ПЛ в Гремихе с 1962 по 1967 и за это вре мя пришлось похоронить 2ПЛ. А vilen petrov просто пи-----л.vilen petrovа тут не нужно иметь большие мозги,при внутреннем взрыве выпуклости наруже,а здесь вмятина вовнутрь.значит было внешнее воздействие.Людмила СвириденкоНет, ну помог же))!Анаит Оганесяни все? А что с украинским компонентом?
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