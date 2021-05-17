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Крейсер «Москва» заставил американский корабль «Гамильтон» пуститься в бегство

В издании Sohu появилась публикация о ракетном крейсере «Москва», который принадлежит Черноморскому флоту РФ.

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Paul Momot
Правильно. Не условными линиями на картах, а учебными ракетными ударами очертить линию, которую пересекать - опасно для здоровья.
NVS66 SergeiShulepov
Учебныи ракетами, учебными гранатами и награды учебные получать.
Paul Momot
А это уже кому какая достанется...
степан дунов
Не захлебнись в зобной слюне.
природа
МЫ-РОССИЯНЕ6-покажем кто в доме-на Черном море-хозяин))))
Alex Imen
Это только начало. Глядишь, и авианосец подгонят. И зачем корабль береговой охраны США находился в Черном море.
Alex Imen
Его место в бермудовом треугольнике
Оzzи О О
Какой бред , перед учебными стрельбами заранее предупреждают о закрытии определенных районов , а не хреначат просто так , да и американский флот не нарушал наших границ , что бы его так провоцировать , фейковая статейка !
Sergey Ivanov
Как- то поднадоело все это. Какие- то наши успехи все на одно лицо! Вечно мы кого- то пугаем, кого- то заставляем, кого- то насилуем... Скучно, господа! Вот хоть бы раз кто похвастался, как мы Америку уделали в космических исследованиях! Чтоб процессоры наши покупали. Да что там процессоры! Компьютеры! Как мы пиндосов проклятых заставили нам завидовать, потому что уровень жизни у нас такой, до которого им расти и расти... Чтобы очереди у русского посольства стояли на иммиграцию и народ на ладошках номерки записывал! А пугать- ума много не надо....
степан дунов
А вы считаете что кто то но не вы должны изобретать модернизировать а вы будете диванным стратегом и поплевывая долдонить что вам скучно ? Что вы для России сделали? А посему навострите лыжи и отправляйтесь туда где вам не будет скучно.
Сергей Догадин
Гамильтон это патрульный катер, а Москва крейсер. Если это так, то я не очень понимаю восторг автора статьи. Или автор просто пишет всякий бред.
Veter ___
Все просто, если таких провокаторов разведчиков от наших границ не отгонять, то они завтра у нашей границы целыми флотилиями будут спокойно тусоваться...!!! Вам это нравится??? А так сунулся, послали на - быстренько сбежал.....
Георгий Акимов
ДОГАДИН. Когда к тебе домой приходит бандит и показывает НОЖ, ты будешь ему показывать ЧАСЫ или пальнёшь в воздух из охотничьего ружья?
NVS66 SergeiShulepov
Воюют войны, богатыри. Кораблем больше меньшене сильно важно, как и фигура на шахмотной доске. Ушаков, Нахимов и победы у них у флотоводцев не у караблей.
Сергей Догадин
То что отогнал наш крейсер этого америкоса подальше от границы все правильно сделал, но боевая мощь этих судов настолько разная, что про такую новость и писать не нужно.
Сергей Догадин
Тогда отгонять нужно так, что бы другим не повадно было. И про победы крейсера над "моторной лодкой" с восторгом тоже писать не стоит., не тот уровень .
Veter ___
А как это "отгонять нужно так, что бы другим не повадно было", ты что на компе в войнушку не наигрался....???)))) Если тебе скучно, тек не пиши против своих - поиграй на компе...))) Я думаю это все на что ты способен...))) Расстреливать это судно??? А на каком основании - граница не пересечена... Отогнали подальше и дали понять что он просто так не потусуется и границу не имеет права пересечь, в любой момент его за это могут устранить!!! Он тоже не "моторная лодка", Серия патрульных катеров Hamilton (фото прилагается) Водоизмещение - 3353 т. Длина - 115,2 м Ширина - 13,1 м Вертолет - 1 Артиллерийская установка - 1 x 76-мм Экипаж - 167 человек.
степан дунов
Вы не замеряли градус желчи в своем организме ? Наверняка зашкаливает.
Сергей Догадин
Если этот катер был в нейтральных водах, то на хрена за ним гоняться? А если нарушитель то применяй оружие.Вот тогда другим неповадно будет.
Veter ___
Катер в нейтральных водах вблизи твоих границ - это уже считается наезд!!! Ну да, тебе не понять, у тебя до сих пор детство...
Vyacheslav Tolmachev
Если бы америкос просто в полном штиле на одном месте барахтался подобное некоей субстанции, тогда можно было бы еще чего то писать про "нейтральные воды", а поскольку были попытки прорваться в закрытую зону, то и абсолютно правомерно дали ему от ворот поворот. К тому же он там не один был, а с украинским "партнером-подвывальником" (кстати, с одним ли? это тоже уточнить нужно). Так что ваши сентенции про "неспортивное поведение" крейсера, по меньшей мере, далеки от действительности. Если к вам из-за пары-другой тысяч верст приедет некий индивид с явными неадекватными манерами и намерениями и захочет вам под дверью нагадить, вы тоже станете писать про "нейтральную территорию" или все же прогоните его восвояси?
NVS66 SergeiShulepov
Если срут тебе на коврик значит заслужил того. Манеры и намерения это относительно в голове у каждого, у больных глюки диагностируют.
Vyacheslav Tolmachev
Срут то Догадину, причем тут я? У меня все хорошо, родной ВМФ хорошо супостатов прогоняет. К тому же вы невнимательно читали мое предыдущее сообщение, там фигурировала фраза "захочет нагадить". А вторая часть вашего сообщения по своему смысловому содержанию так и вовсе весьма далека от какой бы то ни было логики.
NVS66 SergeiShulepov
ВМФ это предел одаренности.
Vyacheslav Tolmachev
По вашим сообщениям это особенно заметно))
NVS66 SergeiShulepov
Корабли топят не кораблями а ракетами и торпедами и не обязательно их на кораблях размещать.
Vyacheslav Tolmachev
Быть может вы не знали, но на кораблях тоже ракеты есть. Видимо, их там просто так размещают, без определенных целей? Только не всегда их в дело пускают, иногда и простого присутствия достаточно, чтобы оппонента охолонить. Если вам интересно дальше эту полемику продолжать, гуглояндекс вам в помощь, узнаете много нового. За сим прощаюсь.
NVS66 SergeiShulepov
Так ракеты или только на кораблях ракеты.
степан дунов
Вот такие как ты и есть потенциальные власовцы.
NVS66 SergeiShulepov
Степка Дуновение про потенцию что имеешь или тебя папа с мамой не хреном делали.
ВЯЧЕСЛАВ
А слабо рассеи захватить НАТОвский корабль в плен с моряками или БЗДИТС рассея.
Vyacheslav Tolmachev
Ну к чему нам захватывать этих трусов? Достаточно обозначить свое присутствие и у них уже штаны мокры и в чем то таком измазаны. Что до вашей безграмотности, то правильно пишется Россия. А бздят тут только подлизы америкосов вместе со своими хозяевами, причем так сильно, что даже от собственного запаха бегут без оглядки, когда российский корабль еще только появился на горизонте.
vilen petrov
статья дебила,у американских капитанов есть право применения оружия,вплоть до ядерного по своему усмотрению,а наши капитаны лишены этого права,нужна куча согласований и разрешение Москвы,в этом случае преимущество времени явно не нашей стороне-в случае конфликта можно отправиться кормить рыбок ,пока дождёшься разрешения.
Vyacheslav Tolmachev
Ваша осведомленность в этом вопросе оставляет желать лучшего.
vilen petrov
ваша неосведомлённость в этом вопросе вызывает изумление,несколько лет назад американский корабль сбил гражданкий иранский самолёт в международном коридоре,только потому что капитану показалось чтоон собирается атаковать,в ходе разбирательств действия капитана были признаны обоснованнными-не смешно?как гражданский самолёт с пассажирами на борту мог угрожать вооружённому до зубов военному кораблю-осталось для всех загадкой,естественно капитан не понёс никакой ответственности.вот так дружок.
Vyacheslav Tolmachev
Тамбовский волк вам дружок, с ним можете запанибрата фамильярничать, "дружок". Про самолет - с каких щей вы свои мысли мне решили приписать? Довожу до вашего сведения, что я в курсе про описанный вами инцидент, а ваши ошибочные догадки про знание/незнание других людей - всего лишь жалкая провокация. Да и та неудачная. Adios.
vilen petrov
дурачёк!!!
Vyacheslav Tolmachev
А вы самокритичны))
vilen petrov
я про тебя писал,а ты оказался ещё дурнее,вспомним недавнюю историю с гибелью " Курска",почему записку Колесникова засекретили???Он там написал,что взорвалась старая торпеда-версия которую официальные лица озвучивали не раз-самому не смешно???зачем приезжал глава ЦРУ в Россию (единственный раз,ни до того,ни после этого не было),зачем американцы заплатили 10 млрд-официальные лица роб этом что нибудь сказали???Вот что такое первый выстрел,даже супер корабль вооружённый до зубов не смог ничего поделать,потому что стреляли в упор,ничего кроме улыбки сквозь слёзы не вызывает обьяснение этого фото,20 см корпус прогнулся от внутреннего взрыва.
Vyacheslav Tolmachev
Вы сами себя позорите и на посмешище выставляете своими сообщениями. Потому что строите свои сентенции на непроверенной информации и ничем не обоснованных догадках, но делаете это с серьезным видом, на умных щах рассуждая, что там и как было, будто сами там присутствовали при взрыве. Неужели вы - очевидец? :) Слабый у вас троллинг. Тренируйтесь вон... на кошках)) Беседа с вами малоинтересна. Adios.
степан дунов
Полностью Вас поддерживаю так как сам служил на ПЛ в Гремихе с 1962 по 1967 и за это вре мя пришлось похоронить 2ПЛ. А vilen petrov просто пи-----л.
vilen petrov
а тут не нужно иметь большие мозги,при внутреннем взрыве выпуклости наруже,а здесь вмятина вовнутрь.значит было внешнее воздействие.
Людмила Свириденко
Нет, ну помог же))!
Анаит Оганесян
и все? А что с украинским компонентом?

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