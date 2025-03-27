Марк Пристли: «В «Макларене» шутили, что отношения Хэмилтона с Шерзингер снимают больше времени с круга, чем любая работа механиков»

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли рассказал о том, как отношения Льюиса Хэмилтона с моделью Николь Шерзингер воспринимали в британской команде, а также поделился мыслями об эмоциональности гонщика.
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