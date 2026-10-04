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Русская весна

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В Британии зафиксировали крупнейшую вспышку болезни «синего языка»

В Британии зафиксировали крупнейшую вспышку болезни «синего языка»

Британские фермеры переживают сильнейшую вспышку блютанга, известного также как катаральная лихорадка рогатого скота, пишет газета Guardian.

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