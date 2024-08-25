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Зачем Зе публично оскорбил Путина?

Суть украинской «незалежности» - провоцировать Путина. Выступление Зеленского по случаю 24 августа стало венцом информационной кампании, начавшейся с Курской провокации.

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Комментарии
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Eduard
.Те кто говорят о Независимости самые Зависимые на самом деле!
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10 час.
Eduard
Смешно на Украине марионеточной говорить о &quot;Независимости&quot;.Ахда,от них же больше НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ!
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10 час.
Александр Плешков
зеля слабак скоро пипец ему
Ответить
3 мин.

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