Суть украинской «незалежности» - провоцировать Путина. Выступление Зеленского по случаю 24 августа стало венцом информационной кампании, начавшейся с Курской провокации.
Зачем Зе публично оскорбил Путина?
Комментарии
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Eduard
.Те кто говорят о Независимости самые Зависимые на самом деле!
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10 час.
Eduard
Смешно на Украине марионеточной говорить о "Независимости".Ахда,от них же больше НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ!
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10 час.
Александр Плешков
зеля слабак скоро пипец ему
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3 мин.
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