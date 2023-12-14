Иран и Армения в контексте истории и современности

Пожалуй, самый многовекторный политик на постсоветском пространстве – Н. Пашинян; однако его шараханья в сторону Запада не учитывают фактор географического детерминизма, в рамках которого единственными подлинными гарантами независимости Армении являются России и Иран.
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