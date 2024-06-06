В США не беспокоятся из-за отправки российских кораблей в порт Гаваны

США не видят угрозы нацбезопасности из-за скорого прибытия российских кораблей в порт Гаваны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире CNN 6 июня.