В Минтруда пообещали оперативно подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

На сегодняшний день в России продолжают трудовую деятельность 7,8 миллиона пенсионеров Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам будет подготовлен оперативно.
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