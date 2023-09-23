Военное обозрение

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Canadair CL-84 Dynavert. Концепция идеального самолёта

Canadair CL-84 Dynavert. Концепция идеального самолёта

CL-84 Что вам известно о латвийском авиастроении? Вероятно, что не так много, ведь, когда речь заходит о самолетостроении разных стран, Латвия будет стоять одной из последних в этом списке.

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