Canadair CL-84 Dynavert. Концепция идеального самолёта

CL-84 Что вам известно о латвийском авиастроении? Вероятно, что не так много, ведь, когда речь заходит о самолетостроении разных стран, Латвия будет стоять одной из последних в этом списке.
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