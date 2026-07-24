Гособвинение попросило суд отправить блогера Лерчек под домашний арест

Гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с тем, что она нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии