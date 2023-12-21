МИД России заявил протест Японии в связи с военными учениями на острове Хоккайдо

В министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что рассматривают проведение совместных военных учений Японии, Австралии и США на острове Хоккайдо как потенциальную угрозу национальной безопасности страны.
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