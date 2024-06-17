Как Путин и Россия переиграли Лондон, и теперь все вывозят оттуда свое золото

Александр Симаков

Я извиняюсь, а как так сам собой из ниоткуда может появиться новый эквивалент? Кстати, золото это не эквивалент стоимости труда, золото - это эквивалент валюты. А эквивалент стоимости труда - это зарплата. И не надо беспокоиться по поводу того, что появится "новый эквивалент". Бесплатно его никто раздавать не будет, а будут менять, как раз на золото. И чем больше у нас сейчас золота, тем больше будет "нового эквивалента".