Все-таки давайте признаемся, что мы не только профукали наши 300 миллиардов долларов в западных банках, но, как выясняется теперь, предприняли еще и просто гениальный ход.
Как Путин и Россия переиграли Лондон, и теперь все вывозят оттуда свое золото
Комментарии
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Александр Симаков
Я извиняюсь, а как так сам собой из ниоткуда может появиться новый эквивалент? Кстати, золото это не эквивалент стоимости труда, золото - это эквивалент валюты. А эквивалент стоимости труда - это зарплата. И не надо беспокоиться по поводу того, что появится "новый эквивалент". Бесплатно его никто раздавать не будет, а будут менять, как раз на золото. И чем больше у нас сейчас золота, тем больше будет "нового эквивалента".
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7 час.
Сергей Храмов
Первое мы не профукали наши 300 миллиардов долларов в западных банках, а игра была в долгую и Россия приобрела много иностранных компаний в России. Сейчас Россия имеет рычаги для давления на запад через свои облигации...
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5 час.
СХ
Сергей Храмов
Второе мы не покупали золото за доллары, а добывали у себя и платили за него рублями. РВСН.
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5 час.
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