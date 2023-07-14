Финны обиделись на Путина за слова об их независимости, подаренной Лениным, а заодно пожалели об уходе с российского рынка

Все недомерки страдают комплексом величия. Финляндия - не исключение. Лечь под америкосов, правда, это ей не помешало. Ну пусть теперь хлебает полными ложками, а о добрососедстве с Россией забудет. Пора писать новую историю великого финского государства)))

Татьяна Ермолова

Жаль, что после войны СССР не прирасла финской землёй за всё то, что творили они во время войны на нашей земле! Пусть вспомнят город Волоколамск и как они там себя вели. Конечно свидетелей уже не осталось, но по рассказам своей двоюродной бабки, я знаю, что творили они с младенцами и сколько их осталось на той земле!