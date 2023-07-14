Тут недавно наткнулся на любопытнейшую заметку в финской прессе. Просто зачитаться можно! Оказывается, народ Финляндии настолько велик, что это он сам добился своей независимости - "у большевиков не хватило бы сил даже помешать финнам отколоться от развалившейся империи.
Финны обиделись на Путина за слова об их независимости, подаренной Лениным, а заодно пожалели об уходе с российского рынка
Комментарии
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ВераВерная
Все недомерки страдают комплексом величия. Финляндия - не исключение. Лечь под америкосов, правда, это ей не помешало. Ну пусть теперь хлебает полными ложками, а о добрососедстве с Россией забудет. Пора писать новую историю великого финского государства)))
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13 час.
Татьяна Ермолова
Жаль, что после войны СССР не прирасла финской землёй за всё то, что творили они во время войны на нашей земле! Пусть вспомнят город Волоколамск и как они там себя вели. Конечно свидетелей уже не осталось, но по рассказам своей двоюродной бабки, я знаю, что творили они с младенцами и сколько их осталось на той земле!
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12 час.
Борис Виленский
Чухонцы расчухонились... то ли ещё будет
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1 час.
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