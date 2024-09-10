Работа аэропортов ограничена из-за атаки дронов

Некоторые воздушные гавани столицы временно не работают на фоне атаки беспилотников. По данным ТАСС, аэропорт «Жуковский» закрыт на прилёт и вылет рейсов, «Домодедово» также временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
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