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"Будет легендарный поединок": Тарасов назвал Папина фаворитом в бою с Харди

"Будет легендарный поединок": Тарасов назвал Папина фаворитом в бою с Харди

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов заявил, что российский боксер Алексей Папин является фаворитом в предстоящем поединке против американца Грега Харди, который пройдет в рамках гала-шоу "Бойцовского клуба РЕН ТВ.

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