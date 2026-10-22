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Нападающий « Ювентуса » Ник Вольтемаде снова забил в матче Лиги Европы . Немец сравнял счет в игре против « Ренна » (2:2, второй тайм) в 3-м туре общего этапа соревнования.