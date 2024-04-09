Восемнадцатилетние: почему именно в этом возрасте призывают в армию

Наступление совершеннолетия и призывного возраста совпадает не случайно. Считается, что в 18 лет юноша уже может переносить тяготы воинской службы, но при этом он ещё не «закостенел», а поэтому новую информацию и навыки впитывает как губка.
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