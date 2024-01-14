Православные России сегодня 15 января 2024 года празднуют День памяти святого Серафима Саровского и епископа Сильвестра I AdministratorЧтобы узнать, какой церковный праздник отмечают православные в России сегодня, 15 января 2024 года, можно обратиться к религиозному календарю.