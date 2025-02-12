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Царьград

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Киев в долговой яме: США в счёт оплаты за оружие требует ресурсы, которых у Украины нет

Киев в долговой яме: США в счёт оплаты за оружие требует ресурсы, которых у Украины нет

Киев не сможет вернуть $300 миллиардов долгов, а кредиторы готовы предложить крайне невыгодные условия, что грозит стране полным обнищанием.

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