Терпение лопнуло, поставила мужу ультиматум: «Чтоб больше к матери ни ногой, и ужинать у нее не смей!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяТерпение лопнуло, поставила мужу ультиматум: «Чтоб больше к матери ни ногой, и ужинать у нее не смей!»– …Ну, это уже вообще ни в какие ворота не лезет, я считаю! – обиженно рассказывает двадцатидевятилетняя Анастасия.Вернуться к статье136НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина Нагорская (нагорская)да ну их, дальше еще хуже будет, пока не поздно, а свекровь будет еще и радоваться и песни петь, что он ушел и к ней пришел, а ты будешь плохая, а она как всегда не у дел, это маменькин соплежуй, они хитрыеВиктор Белогорцевесть такая пословица Каждая рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше послужить Родине. когда дома лучше и в гости не тянет а ультиматумы и мы умеем выдвигатьLLuidmilaПомогут или нет, а действовать нужно.Тамара __Идите работать, а то чокнетесь от дурацких мыслей.ЕленаЯ Настю понимаю. Такие вот мамаши разбивают семьи. Конечно, помогать матери надо, но здесь тот случай, когда мать не хочет отпустить взрослого сына. А из этого ничего хорошего не получается...Марина Трянинаэто не мать разбивает семью, это невестка дурью мается... Ей бы приглашать свекровь к себе, чтобы она с ребенком сидела, а невестка бы мыла, стирала, готовила бы...на всех..Кроме того, возможно мужу там комфортнее, чем в съемной квартире...Людмила людмилаК моменту рождения дочери, у меня не было ни мамы, ни свекрови.Муж,который очень много работал и я после кесарева и клинической смерти с гемоглобином, чуть выше,чем у покойника!Как выжила-не знаю.Поэтому не понимаю,как можно отказываться от такой помощи?Хотя,у каждого своя история...Лариса АлОчень знакомая история. За исключением того, что свекровь живет в другом городе. Но в ход идут и шантаж и угрозы, если не приедет и прочая срань. Женщина не понимает, что у сына своя семья и работа. Хотя ей на работу сына как-то наплевать. На днях позвонила и сказала, там твои штанги с гантелями и гирями лежат на лоджии, мне их не поднять. Так что надо приехать и куда-то их вынести или выбросить или еще что-то с ними придумать. А то я переезжать собралась в другой город, мне надо вещи собирать, а они мне мешают. Правда договор купли-продажи подписываю в среду, а в другом городе еще ничего не присмотрела, надо ведь и туда будет ездить за 100 км смотреть варианты, так что твоя помощь, сынок, просто необходима. А сколько было шантажа - я вот в больничку ложусь, а за кошкой смотреть некому, надо приехать, сынок, с кошкой посидеть и покормить ее. Да всего и не упомнишь. Ведь ехал, а никакой больнички и не было. Моча в голове у таких. Слать на хрен и мужа и свекровушкуНина Полевая (Бойко)Мой взрослый сын (33) с Нового Года живет с девушкой (27) на ее территории. У меня очень крутой, сильный и категоричный характер. НО! Я приняла нейтральную сторону: не лезу, не спрашиваю, не советую, не высказываю свое мнение пока не спросят. Первые 2 месяца было морально тяжело. Я тоже с 3-х лет воспитывала сына сама, сейчас живу одна с кошкой, но мне ооочень комфортно наедине с собой. Само знакомство, внешность избранницы, все было не мое, не так все себе представляла. Может поэтому и приняла немного в штыки. Слишком быстро развивались события и это мне не нравилось. Сейчас успокоилась и у нас хорошие и уважительные отношения со снохой. Просто чисто бабская и материнская ревность! Но я с этим справилась.))) Раз сыну с ней хорошо, то и мне в радость. У сына сменный график. Сноха работает в Салоне, бывает до поздна. В свои выходные дни сын приезжает домой ближе к обеду или после обеда. Ест, спит, играет на компе))), даже если я на работе (работаю два дня через два). Вечером едет на работу к своей любимой, встречает ее и они едут домой. Мой (наш) Дом № 1, ИХ дом, где сейчас живет сын я называю Дом-2!))) С ней видимся реже. Но меня это устраивает. Я не набиваюсь к ней в подружки, с ее родителями тоже дружбу водить не собираюсь (ходить друг к другу в гости, перезваниваться и тд), ЗАЧЕМ? Меньше будет поводов для ссор и обид. Со снохой иногда переписываемся в ВК. Пока поводов для ссор нет. Сына какой-то помощью вообще не напрягаю и никогда не напрягала, т.к. все привыкла решать сама. Но если бы я узнала, что сыну поставлен такой ультиматум, то за 5 минут решила бы ИХ судьбу и вернула сына в Дом № 1!))))))) В данной истории просто глупая ревность жены к матери! Дорогие мои, запомните, что МАТЬ (я говорю о нормальных, адекватных и ответственных) всегда будет на первом плане, при правильном воспитании сына. А снохе лучше быть в нормальных отношениях со свекровью и никогда не ставить ультиматумы. Жен и детей может быть несколько, а МАТЬ всегда будет ОДНА!LLuidmilaНе говори "гоп", пока не перепрыгнешь. Ночная кукушка дневную перекукует, если просто среднего ума. А уж если умная, то тем более. А вот вернуть в Дом1(в вашей классификации) можно только неправильно воспитанных.Лариса АлА почему это должно было быть вашим? Внешность и т.д.. Это выбор вашего сына, и вы ОБЯЗАНЫ его уважать. Какое вам дело до быстроты развития событий? То, что вы не собираетесь заводить дружбу с ней и ее родителями, уже очень о многом говорит. Показывает вас с "лучшей" стороны. Какое право вы на себя берете решать их судьбу в случае каких-то ультиматумов. Ваш сын - не самостоятельная личность? У него права голоса нет? Это вообще не ваше дело. И то, чем вы сейчас бахвалитесь, однозначно сыграет худшую роль. Это дело только времени, не более того. Если вы считаете себя адекватной и нормальной женщиной, то вы никогда не стали бы так говорить. Вы типичный пример свекрищи, которая как кобра готовится к нападению. К сожалению, родителей не выбирают.Vladimir LioubimcevА при чем тут обеды? Запрещает ходить к матери обедать... Хочет, чтобы у мужа началась язва желудка? А вещи если бы сама стирала и гладила как положено, так ведь не делает... Свекровь тактично все это делает, какого черта возмущается? ПОДАВАЙ НА РАЗВОД, и вали на все 4 стороны!! Истеричка!!... "Заманивает"" "заполучить сына"... дура!!LLuidmilaЧитайте внимательнее, он у матери ест, общается и делает работу по дому. В своей семье он не общается(так как второй раз пересказывать тоже самое не любит никто, эмоции УЖЕ потрачены, и именно этим мамаша пытается подменить собой жену), не помогает жене с ребенком,, не общается с ребенком(так как вечер проводит с маман), а только спит. Семьи нет, и мать не даёт её создать.Комментировать
Свежие комментарии