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Бабуля из России спасла американских родственников во время катастрофы: "Они не знали, что воду надо сливать!"

Бабуля из России спасла американских родственников во время катастрофы: "Они не знали, что воду надо сливать!"

Armin Weigel/Globallookpress Бабуля из России спасла американских родственников во время небывалой коммунальной катастрофы: "Они не знали, что воду надо сливать!" Женщина наведалась в США навестить близких и оказалась в центре бедствия.

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