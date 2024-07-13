Валентина Матвиенко встретилась с председателем Сената Парламента Казахстана

Маулен Ашимбаев назвал надежным партнерство между Москвой и Астаной На Парламентском форуме БРИКС председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
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