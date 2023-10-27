Русский спецназ использует против боевиков ВСУ "тактику загнанного зверя" в зоне СВО

Такой метод против украинских националистов применяют бойцы спецназа "Сибирь" в районе Клещеевки.Бойцы спецназа "Сибирь" группировки войск "Юг" применяют "тактику загнанного зверя", сражаясь с украинскими боевиками под Клещеевкой на участке фронта в районе Артёмовска.