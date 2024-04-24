Экономист Андронова: Россия может национализировать активы стран ЕС

В ответ на изъятие российских активов РФ может национализировать активы европейских стран. Такое мнение выразила доктор экономических наук профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова в беседе с «Ридусом».
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