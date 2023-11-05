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Зеленский может не поехать в Израиль из-за утечки информации

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль может быть отменен из-за утечки информации о поездке в СМИ «Он (Зеленский)хотел, чтобы о поездке стало известно, когда он ступит на израильскую землю… Он очень разочарован», — сообщает The Times of Israel.

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