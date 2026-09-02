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Глава НИИ гриппа предупредил, что в Россию в этом году придут сразу три новых штамма вируса

Глава НИИ гриппа предупредил, что в Россию в этом году придут сразу три новых штамма вируса

В России объявлен старт прививочной кампании против гриппа. Специалисты советуют не пропускать вакцинацию.

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