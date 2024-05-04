Депутат Горелкин предложил TikTok открыть представительство в России

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин заявил в своем телеграм-канале, что открытие официального представительства сервиса TikTok на территории РФ – это вопрос ближайшего времени, как и соблюдение российского законодательства.