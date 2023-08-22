«Все замрёт»: офицер ВСУ сделал мрачный прогноз

AB

Anlrey Boracow

Дан нет, укропчик, не замрет ни чего. Как только облетит листва и ударят заморозки, вса уродов укропских начнут еще больше гасить и мочить. Это ваши наставнички и учителя из НАТО говорят, что зимой воевать трудно, наступать еще труднее и т.п. Ни кто не говорит, что это все легко, но по нашим российским военным канонам - ЗИМА ВОЙНЕ НЕ ПОМЕХА.