Русская весна

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«Все замрёт»: офицер ВСУ сделал мрачный прогноз

«Все замрёт»: офицер ВСУ сделал мрачный прогноз

Наступление зимы серьезно затруднит боевые действия для ВСУ, об этом заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Дан нет, укропчик, не замрет ни чего. Как только облетит листва и ударят заморозки, вса уродов укропских начнут еще больше гасить и мочить. Это ваши наставнички и учителя из НАТО говорят, что зимой воевать трудно, наступать еще труднее и т.п. Ни кто не говорит, что это все легко, но по нашим российским военным канонам - ЗИМА ВОЙНЕ НЕ ПОМЕХА.
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13 час.
Владимир Карпов
Ну так замрите сейчас и не дёргайтесь !!!
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9 час.

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