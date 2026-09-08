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Царьград

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Зорин призывает к укреплению миграции для диалога с соседями

Зорин призывает к укреплению миграции для диалога с соседями

Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты РФ, на конференции в Махачкале подчеркнул значимость миграции для укрепления отношений между странами.

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