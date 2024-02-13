Как работает факел на современном нефтеперерабатывающем заводе

Эксперт рассказал о назначении факельных систем на нефтеперерабатывающих заводах. Что в них сжигают и зачем? Безопасно ли это? Сжигание газов на факельной установке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в основном требуется по двум причинам: при изменении параметров производства и плановом ремонте установок.
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