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ИА Регнум

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Британец смог вернуть доступ к 61 биткоину спустя 12 лет и стал миллионером

Британец смог вернуть доступ к 61 биткоину спустя 12 лет и стал миллионером

Житель Великобритании спустя 12 лет восстановил доступ к 61 биткоину, которые хранились на закрывшейся криптовалютной бирже Intersango.

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