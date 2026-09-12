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"Политические карлики" захватывают власть в ЕС с помощью хитрых коалиций

"Политические карлики" захватывают власть в ЕС с помощью хитрых коалиций

REUTERS/Thilo Schmuelgen На выборах в крошечной немецкой земле Саксония-Анхальт представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) получили почти 44% голосов, победив всех конкурентов, в том числе и правящую партию ХДС.

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