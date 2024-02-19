Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое сможет уничтожать крупные группировки малых спутников, в том числе и системы Starlink.
Прорвутся через космос. Дальше - конец всему: CNN рассекретил русское супероружие
Комментарии
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Владислав Владислав
Интересная статья :)
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21 час.
Liudmila Kosteley
Во- первых, и сама Россия не будет ввозить в Космос ядерное вооружение (потому что РОССИЯ ЗАКАНЧИВАЕТ ВОЙНЫ, но не начинает, если это НЕСПРАВЕДЛИВАЯ Война). Во-вторых, а КТО ДАСТ (любой стране) привезти ЯО?! НАБЛЮДАТЕЛИ ВЕСЯТ.Уж больно АГРЕССИВНАЯ НАША ПЛАНЕТА. Что могут сделать русские? Поставить СВОИ БАЗЫ НАБЛЮДЕНИЯ за ЗЕМЛЁЙ и "ДУШИТЬ" тех, кто хочет развязывать войны.США уже пытались что-то сделать на ЛУНЕ, что бежали от туда, на долгие годы.Да и ещё, могут в Космос никого не выпустить.
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20 час.
владимир рябченко
А что по этому поводу думает старина Джо... или гинекологиня из ЕЭС?
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14 час.
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