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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Башмаков: «Переса лоббирует Ферстаппен, клан Макса против Сайнса в «Ред Булл» – нужен четкий второй номер»

Автоспортивный комментатор Владимир Башмаков поделился мыслями о решении «Ред Булл» – чемпионы «Формулы-1» оставили Серхио Переса напарником Макса Ферстаппена, несмотря на слухи об увольнении мексиканца.

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