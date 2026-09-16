«Манчестер – синий, как и Брайтон». Фанаты «Брайтона» на победном матче с «МЮ»

Болельщики « Брайтона » поиздевалась над « Манчестер Юнайтед » в ходе матча на « Олд Траффорд ». Манкунианцы уступили «чайкам» (2:3) в 3-м раунде Кубка английской лиги и вылетели из турнира.
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