«Манчестер – синий, как и Брайтон». Фанаты «Брайтона» на победном матче с «МЮ»

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Болельщики « Брайтона » поиздевалась над « Манчестер Юнайтед » в ходе матча на « Олд Траффорд ». Манкунианцы уступили «чайкам» (2:3) в 3-м раунде Кубка английской лиги и вылетели из турнира.